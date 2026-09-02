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Царьград

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Росстат фиксирует рост производства золота в России на 3,6%

Росстат фиксирует рост производства золота в России на 3,6%

По данным Росстата, производство золота в России с января по июль 2026 года выросло на 3,6%, а золотосодержащих концентратов увеличилось на 6,9%.

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