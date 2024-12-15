НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Форвард «Бостона» Фредерик интересен многим клубам НХЛ. Статус переговоров с «Брюинс» о новом контракте неясен (Эллиотт Фридман)

26-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.  Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, пока неясно, на какой стадии находятся переговоры с «Брюинс» о возможном продлении контракта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх