Кадыров поздравил россиян с 80-летием Победы

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с поздравлением к россиянам по случаю 80-летия Победы.«Я от всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы! Искренне желаю всем крепкого здоровья, мира, согласия и благополучия! С праздником! С Днем Победы!», - написал руководитель республики в своем Telegram-канале.