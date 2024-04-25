Мощный пожар в омских Нефтяниках полностью ликвидирован, отчитались в МЧС. Время ликвидации - 14:46 часов.
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Мощный пожар в омских Нефтяниках полностью ликвидирован, отчитались в МЧС. Время ликвидации - 14:46 часов.