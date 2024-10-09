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Царьград

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Киев должен России: Компенсацию за ущерб будут выбивать – Мирошник

Киев должен России: Компенсацию за ущерб будут выбивать – Мирошник

Россия будет выбивать из Киева компенсацию за причинённый ущерб. Об этом заявил посол Мирошник.Россия в непрекращающемся режиме ведёт подсчёт ущерба, причиненного нашей стране украинской стороной.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Сначала надо угомонить всех радикалов и на территории Украины и на других территориях чтоб не тявкали и не лезли за &quot;своими купленными сочными косточками&quot;, а уж потом предъявлять и не Украине а маразматикам за солеными речками.........
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