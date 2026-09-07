Путин не Козлевич, но ксёндзы стараются Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
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много правильного в статье,только врага всегда легче бить поодиночке.В 2022г. не стали брать Киев,как и в 2008 -Тбилиси.Получили полноценную затяжную войну,объединение не только Запада,но и многих других стран против России.Многие хоронят ЕС не первое десятилетие,а они,увидев,что на Россию можно давить,выгадывают время,и вовсю готовятся к войне.Не будет Мерца с Макроном,будут другие и это будут не Ле Пен и АдГ,готовые воевать на деле.