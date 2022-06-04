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Financial Times: бизнес Абрамовича продадут за один фунт стерлингов

Financial Times: бизнес Абрамовича продадут за один фунт стерлингов

Британская телекоммуникационная группа Truphone, которой владеет бывший губернатор Чукотки, российский бизнесмен Роман Абрамович и его партнеры, будет продана за один фунт стерлингов, сообщает британская Financial Times со ссылкой на свои источники.

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