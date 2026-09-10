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Царьград

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Чадаев сообщил о создании быстрейшего в России антидрона "Кречет"

Чадаев сообщил о создании быстрейшего в России антидрона "Кречет"

Гендиректор "Ушкуйник" Алексей Чадаев представил на конгрессе в парке "Патриот" новый российский антидрон "Кречет".

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