Столкнулись лицом к лицу: в HYBE ответили на слух о ворвавшемся в номер группы сасэне

Даже самый обычный человек в современном мире должен внимательно заботиться о своей безопасности, что уже говорить о звёздах? Парни из «BTS» стараются соблюдать все меры предосторожности, но иногда им всё-таки приходится сталкиваться с сасэнами – людьми, которые, считая себя фанатами, пересекают все границы морали, лишь бы увидеть ребят, потрогать их за руки или обнять.