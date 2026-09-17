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Царьград

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Daily Star: В Бразилии арестовали серийного убийцу в женском платье

Daily Star: В Бразилии арестовали серийного убийцу в женском платье

В Бразилии 33-летний Жорлан Алвес да Силва был арестован в Мулунгу 13 сентября. Он пытался скрыться, переодевшись в женщину, держа ребёнка на руках.

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