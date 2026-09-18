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Царьград

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Шапка Санта-Клауса и поджог мечети: подмосковному радикалу дали 18 лет колонии

Шапка Санта-Клауса и поджог мечети: подмосковному радикалу дали 18 лет колонии

Националист из Подмосковья получил 18 лет колонии строгого режима.Житель Подмосковья получит 18 лет колонии за участие в запрещённой радикальной группировке и поджог.

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