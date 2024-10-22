Главе ведомства будет доложено о расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы сотрудникам угольного предприятия в Кемеровской области - Кузбассе

Следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам одного из угольных предприятий Беловского муниципального округа (ч.
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