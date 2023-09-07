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«Отвертеться не получится»: Мишустин проследит за чиновниками, чтобы указ Путина был выполнен

«Отвертеться не получится»: Мишустин проследит за чиновниками, чтобы указ Путина был выполнен

Российские чиновники – люди, которые должны быть примером для народа. Вот и нужно пересаживать богатых лиц на отечественные автомобили.

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