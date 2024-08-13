Арбитр Федотов высказался о пенальти в матче «Зенит» - «Динамо»

Эксперт считает, что это была сложная игра для судьи Экс-арбитр Игорь Федотов в интервью «Чемпионату» высказался о решении судьи Сергея Иванова назначать пенальти в ворота петербургского «Зенита» в матче четвертого тура РПЛ с «Динамо».