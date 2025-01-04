РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Крайне сомнительный рекорд. Он хорошо показывает, что противовоздушный зонтик России напоминает решето. Достаточно по...Дрозденко сообщил...
  • Константин Самарин
    А зря...В Приморье подрос...
  • Константин Самарин
    Странно, что депортировали, а не посадили за  "попытку антигосударственного переворота". Побздехивают все-таки Запада...Грузия выдворит и...

Пленный боец ВСУ рассказал, как его под видом ротации бросили на "мясной штурм"

Командование подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило подчиненных боевиков на "мясной штурм" российского блиндажа в приграничном районе Курской области, сказав им, что те просто проводят ротацию личного состава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх