Командование подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило подчиненных боевиков на "мясной штурм" российского блиндажа в приграничном районе Курской области, сказав им, что те просто проводят ротацию личного состава.
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