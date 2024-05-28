В Авдеевке обнаружили схрон с иностранным вооружением ВСУ

Об этом рассказали в Минобороны Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» в ходе разминирования районов и участков дорог в Авдеевке обнаружили и обезвредили схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.