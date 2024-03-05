Вован и Лексус: премьер Ирландии Варадкар лгал об эффективной защите от пранков

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что разыгранный ими ирландский премьер-министр Лео Варадкар обманывал, когда заявил, что его офис сделал эффективнее защиту от пранков, а в разговоре с пранкерами он подыгрывал.