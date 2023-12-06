Ким Чен Ын: женщина в КНДР должна рожать много детей

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главным проявлением патриотизма рождение детей. По его мнению, женщина также должна принимать активное участие в развитии социализма в стране, показывать правильный пример своим детям и внедрять инновации на фабриках и рабочих местах.