Ким Чен Ын: женщина в КНДР должна рожать много детей

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главным проявлением патриотизма рождение детей. По его мнению, женщина также должна принимать активное участие в развитии социализма в стране, показывать правильный пример своим детям и внедрять инновации на фабриках и рабочих местах.
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