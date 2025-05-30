На заседании постоянной комиссии по вопросам местного управления и самоуправления, законности и мандатам рассмотрены насущные вопросыВ Бобруйском райисполкоме прошло заседание постоянной комиссии по вопросам местного управления и самоуправления, законности и мандатам под руководством председателя комиссии Вероники Подоляк.
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