На заседании постоянной комиссии по вопросам местного управления и самоуправления, законности и мандатам рассмотрены насущные вопросыВ Бобруйском райисполкоме прошло заседание постоянной комиссии по вопросам местного управления и самоуправления, законности и мандатам под руководством председателя комиссии Вероники Подоляк.