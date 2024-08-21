Русская весна
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Взрывы и пожар в Новошахтинске (ВИДЕО)

Взрывы и пожар в Новошахтинске (ВИДЕО)

В Новошахтинск Ростовской области прилетела ракета, пожар вспыхнул на месте падения её обломков после работы сил ПВО.

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