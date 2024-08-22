Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Тётка наивная. Вна руине своих таких , "200"-тых тарасиков, неоплаченных - тысячи, а она хочет за какое-то черножопое...Вдова наемника из...
  • Арсен Исмаилов
    давно пораТайвань зафиксиро...
  • Alex Nемо
    Продавая газ, нефть и еще кое-какие ресурсы ниже рыночной цены - это для финансовой выгоды страны? А может быть затов...Тихий ответ Путин...

Тихий ответ Путина на санкции. Теперь Европа потеряет миллиарды

Тихий ответ Путина на санкции. Теперь Европа потеряет миллиарды

Этим летом в ЕС приняли уже 14-ый по счёту пакет санкций против России, и всё идёт к тому, что он не станет последним.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Главное не создавать для себя иллюзий. Китай делал, и будет делать, то, что выгодно Китаю. Как только в США к власти придёт сильный лидер, а не кукла или говорящая голова - картинка изменится  в один момент. Правда пока, на политическом фронте США, фигуры реально сильного лидера уровня Кеннеди или Рузвельта не просматривается. Плавает всякое г...о в основном либо коррупционеры от демократов или пустышки от республиканцев.
Ответить
12 час.
Людмила Лиханова
Мы тоже делаем то, что выгодно нам как в финансовой так и в политической сфере.
Ответить
9 час.
Alex Nемо
Продавая газ, нефть и еще кое-какие ресурсы ниже рыночной цены - это для финансовой выгоды страны? А может быть затоваренность российских банков китайскими юанями в интересах России? Китай закупает в России ресурсы за юани, но почему продаёт свои товары в Россию за доллары - это тоже в интересах России? А тот факт что теперь уже не единичные банки не пропускают российские платежи- это тоже для пользы России?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх