Тихий ответ Путина на санкции. Теперь Европа потеряет миллиарды

Alex Nемо Главное не создавать для себя иллюзий. Китай делал, и будет делать, то, что выгодно Китаю. Как только в США к власти придёт сильный лидер, а не кукла или говорящая голова - картинка изменится в один момент. Правда пока, на политическом фронте США, фигуры реально сильного лидера уровня Кеннеди или Рузвельта не просматривается. Плавает всякое г...о в основном либо коррупционеры от демократов или пустышки от республиканцев.

Людмила Лиханова Мы тоже делаем то, что выгодно нам как в финансовой так и в политической сфере.