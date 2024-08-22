Этим летом в ЕС приняли уже 14-ый по счёту пакет санкций против России, и всё идёт к тому, что он не станет последним.
Тихий ответ Путина на санкции. Теперь Европа потеряет миллиарды
Комментарии
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Alex Nемо
Главное не создавать для себя иллюзий. Китай делал, и будет делать, то, что выгодно Китаю. Как только в США к власти придёт сильный лидер, а не кукла или говорящая голова - картинка изменится в один момент. Правда пока, на политическом фронте США, фигуры реально сильного лидера уровня Кеннеди или Рузвельта не просматривается. Плавает всякое г...о в основном либо коррупционеры от демократов или пустышки от республиканцев.
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12 час.
Людмила Лиханова
Мы тоже делаем то, что выгодно нам как в финансовой так и в политической сфере.
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9 час.
Alex Nемо
Продавая газ, нефть и еще кое-какие ресурсы ниже рыночной цены - это для финансовой выгоды страны? А может быть затоваренность российских банков китайскими юанями в интересах России? Китай закупает в России ресурсы за юани, но почему продаёт свои товары в Россию за доллары - это тоже в интересах России? А тот факт что теперь уже не единичные банки не пропускают российские платежи- это тоже для пользы России?
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2 час.
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