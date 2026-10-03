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Райский уголок Шотландии: остров Колл

Райский уголок Шотландии: остров Колл

Шотландский остров Колл, входящий в состав Внутренних Гебрид, часто называют «раем» из-за его белоснежных песчаных пляжей и богатой дикой природы.

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