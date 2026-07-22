В полиции Алматы напомнили, почему нельзя ездить на электросамокате вдвоем

Полицейские Алматы призвали жителей и гостей города соблюдать правила использования электросамокатов и отказаться от опасных нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям, сообщает Polisia.
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