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В полиции Алматы напомнили, почему нельзя ездить на электросамокате вдвоем

В полиции Алматы напомнили, почему нельзя ездить на электросамокате вдвоем

Полицейские Алматы призвали жителей и гостей города соблюдать правила использования электросамокатов и отказаться от опасных нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям, сообщает Polisia.

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