Евстигнеева обвинила Запад в безразличии к правам человека на Украине

Анна Евстигнеева, временно исполняющая обязанности представителя России при ООН, заявила на заседании Совета Безопасности, что Запад, потратив миллиарды, безразличен к правам человека на Украине, считая это выгодной сделкой.
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