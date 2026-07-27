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Царьград

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Евстигнеева обвинила Запад в безразличии к правам человека на Украине

Евстигнеева обвинила Запад в безразличии к правам человека на Украине

Анна Евстигнеева, временно исполняющая обязанности представителя России при ООН, заявила на заседании Совета Безопасности, что Запад, потратив миллиарды, безразличен к правам человека на Украине, считая это выгодной сделкой.

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