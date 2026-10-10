Прощальный аккорд сезона: ретро-праздник в Твери собрал поклонников старины

В Твери ярко и атмосферно закрыли сезон выездных мероприятий вместе с Тверским Ретро Клубом. В субботу, 10 октября, на площади Гагарина с 10:30 до 15:00 прошёл большой ретро-праздник, который стал финальной точкой сезона и подарил гостям настоящее путешествие во времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Стало известно, к...
- СК Стало известно, к...
- В Госдуме предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым