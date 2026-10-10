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Прощальный аккорд сезона: ретро-праздник в Твери собрал поклонников старины

Прощальный аккорд сезона: ретро-праздник в Твери собрал поклонников старины

В Твери ярко и атмосферно закрыли сезон выездных мероприятий вместе с Тверским Ретро Клубом. В субботу, 10 октября, на площади Гагарина с 10:30 до 15:00 прошёл большой ретро-праздник, который стал финальной точкой сезона и подарил гостям настоящее путешествие во времени.

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