Прощальный аккорд сезона: ретро-праздник в Твери собрал поклонников старины

В Твери ярко и атмосферно закрыли сезон выездных мероприятий вместе с Тверским Ретро Клубом. В субботу, 10 октября, на площади Гагарина с 10:30 до 15:00 прошёл большой ретро-праздник, который стал финальной точкой сезона и подарил гостям настоящее путешествие во времени.