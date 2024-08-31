Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российский удар в один день поразил 10 трансформаторных подстанций Украины

Российский удар в один день поразил 10 трансформаторных подстанций Украины

Вчера в ходе проведения ставки верховного главнокомандующего Украины президент Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае) был крайне недоволен эффективностью поражения ВС РФ объектов украинской энергетики.

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