Вчера в ходе проведения ставки верховного главнокомандующего Украины президент Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае) был крайне недоволен эффективностью поражения ВС РФ объектов украинской энергетики.
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