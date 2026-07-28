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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аллен Айверсон: «Я в восторге от перехода Леброна в «Филадельфию». Он действительно и есть ответ»

Легенда «Филадельфии» Аллен Айверсон поделился эмоциями после перехода Леброна Джеймса в «Сиксерс».

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