Суд в Москве арестовал деньги и имущество Чубайса и еще семи то-менеджеров «Роснано» на сумму 5,6 миллиарда рублей

В 2022-м экс-глава корпорации покинул Россию, за границей находится еще часть ответчиковАрбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 миллиарда рублей по иску компании.