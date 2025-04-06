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Суд в Москве арестовал деньги и имущество Чубайса и еще семи то-менеджеров «Роснано» на сумму 5,6 миллиарда рублей

Суд в Москве арестовал деньги и имущество Чубайса и еще семи то-менеджеров «Роснано» на сумму 5,6 миллиарда рублей

В 2022-м экс-глава корпорации покинул Россию, за границей находится еще часть ответчиковАрбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 миллиарда рублей по иску компании.

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