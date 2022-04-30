Шпиц повторил танец девушки на улице и стал звездой Сети

Задорно пляшущий шпиц покорил сердца пользователей социальных сетей. В Сети набирает просмотры ролик с пушистым танцором, который к восторгу публики решил повторить движения девушки, пустившейся в пляс под музыку уличных артистов, пишет "Ридус".