On Sept. 16, the government of Paraguay reached an agreement with several teachers' unions on a 5% salary increase for 2027.
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