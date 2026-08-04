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Эксперт заявил о неготовности США и Ирана к мирному соглашению

Эксперт заявил о неготовности США и Ирана к мирному соглашению

Политолог-американист, преподаватель НИУ ВШЭ Глеб Игнатьев заявил, что ни США, ни Иран не намерены заключать мирное соглашение, а продолжающиеся переговоры используются сторонами лишь для того, чтобы выиграть время.

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