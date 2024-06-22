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Юрист Марочкин: Доверенное лицо может подвести знаменитость

Юрист Марочкин: Доверенное лицо может подвести знаменитость

Юрист Андрей Марочкин рассказал, почему Пугачева не может продать дом в Истре Ни Пугачева, ни новый собственник дома Пресняков не живут в России, а значит, для продажи недвижимости им нужен кто-то, кто проведет сделку, а главное – передаст все деньги.

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