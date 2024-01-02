Фигуристка Валиева ожидала резонанса от номера под песню из "Слова пацана"

Фигуристка Камила Валиева рассказала, с какой реакцией столкнулась после того, как представила на чемпионате России - 2024 показательный номер под саундтрек из сериала "Слово пацана" — песню "Пыяла" группы "Аигел".
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