Основную историю волшебного приключения The Plucky Squire можно пройти за 8-10 часов ...

Основную историю волшебного приключения The Plucky Squire можно пройти за 8-10 часовСентябрь уже выдался довольно насыщенным месяцем с точки зрения релизов новых игр, но впереди еще много всего, и в этой группе мало игр, которые выглядят столь же многообещающе, как The Plucky Squire.