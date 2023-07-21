Военное обозрение

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Глава ЦРУ утверждает, что американские разведслужбы заранее располагали информацией о готовящемся в России ЧВК «Вагнер» военном мятеже

Глава ЦРУ утверждает, что американские разведслужбы заранее располагали информацией о готовящемся в России ЧВК «Вагнер» военном мятеже

Разведка США располагала информацией о готовящемся в России куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным военном мятеже.

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