Заслуженный учитель РФ Ямбург про Год педагога и наставника: «Мы проектируем будущее»

Завершившийся 2023 год был объявлен указом президента РФ Годом педагога и наставника. За год было проведено огромное количество мероприятий, в том числе Большая учительская неделя и Форум классных руководителей, выбраны лучшие педагоги страны.
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