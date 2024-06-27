Военные попытались захватить власть в Боливии

Дело закончилось разговором президента с главой заговорщиков в президентском дворце. Страна переживает экономический кризис и крах системы привязки к доллару национальной валюты – боливианоАвторство: Government of Bolivia.
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