Секреты стиля
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Секреты стиля

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Что нужно знать о моде и стиле каждой женщине после 50 лет

Что нужно знать о моде и стиле каждой женщине после 50 лет

Тренд на монохром оказался устойчивым, он остается модным на протяжении нескольких сезонов подряд. Собрать монохромный ансамбль несложно, необязательно подбирать вещи тон в тон, напротив, использование разных оттенков одного цвета приветствуется.

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