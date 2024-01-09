Что нужно знать о моде и стиле каждой женщине после 50 лет

Тренд на монохром оказался устойчивым, он остается модным на протяжении нескольких сезонов подряд. Собрать монохромный ансамбль несложно, необязательно подбирать вещи тон в тон, напротив, использование разных оттенков одного цвета приветствуется.
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