В последние несколько дней командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало увеличивать численность своих военнослужащих в районе Волчанска, расположенного в Харьковской области, с целью сохранить контроль над этим городом.
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