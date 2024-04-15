Маверик Виньялес выиграл Гран При Америк MotoGP и установил рекорд серии

MotoGPТретий этап чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP завершился в США — Гран При Америк на трассе в Остине завершился победой Маверика Виньялеса, который в победе в спринте добавил зрелищный прорыв к первому месту на финише основного заезда.