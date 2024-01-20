«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

1 подписчик

Удалите свой номер телефона из Twitter, прежде чем они его продадут

Удалите свой номер телефона из Twitter, прежде чем они его продадут

Сообщается, что Twitter также планирует продавать данные о вашем местоположенииСогласно новому отчёту на Platformer, после отчуждения рекламодателей и потери доходов Twitter планирует продавать данные о местоположении и номера телефонов рекламодателям, независимо от того, нравится вам это или нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх