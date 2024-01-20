Удалите свой номер телефона из Twitter, прежде чем они его продадут

Сообщается, что Twitter также планирует продавать данные о вашем местоположенииСогласно новому отчёту на Platformer, после отчуждения рекламодателей и потери доходов Twitter планирует продавать данные о местоположении и номера телефонов рекламодателям, независимо от того, нравится вам это или нет.
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