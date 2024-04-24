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От штрафов до концессий: как в Заксобрании принимали апрельские коррективы в бюджет

От штрафов до концессий: как в Заксобрании принимали апрельские коррективы в бюджет

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на 44-ой сессии 23 апреля приняли закон «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

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