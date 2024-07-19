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Де Поль о дружбе с Месси: «Он помог мне советами в очень трудные моменты моей жизни. Лео всегда мог найти правильные слова. Я ему доверяю»

Де Поль о дружбе с Месси: «Он помог мне советами в очень трудные моменты моей жизни. Лео всегда мог найти правильные слова. Я ему доверяю»

«Месси – мой друг. Он очень помог мне своими советами в очень трудные моменты моей жизни. Он всегда мог найти правильные слова, и это мне очень помогало.

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