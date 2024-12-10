Климатолог раскрыл, растает ли Арктика в ближайшее десятилетие

Она не растает полностью и навсегда, но льда в некоторые годы может быть очень мало В ближайшие десятилетия Арктика не растает полностью и навсегда, однако в какие-то годы льда в Северном Ледовитом океане может оказаться очень мало.
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