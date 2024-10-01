Боррель призвал разрешить ВСУ удары по российским аэродромам

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что на Генассамблее ООН повторил призыв позволить Украине наносить удары на аэропорты и «стартовые площадки» на территории России с помощью западного оружия.
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