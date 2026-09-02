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Воронежские новости

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Стали известны подробности массового ДТП на 9 Января в Воронеже

Стали известны подробности массового ДТП на 9 Января в Воронеже

Авария произошла сегодня около 09:45 у дома №219 на улице 9 Января. По предварительным данным, 32-летний водитель «Hyundai Solaris» при перестроении в левую полосу столкнулся с «Ford Focus», который от удара отбросило на «Lada Granta».

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