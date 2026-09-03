Шаг к серийному выпуску: NuScale Power изготовила первые бор-оксидные таблетки для аварийной защиты малого модульного реактора

Компонент для пассивной системы охлаждения автоматически вводит бор в теплоноситель при аварии, помогая снизить реактивность Американская ядерная компания NuScale Power изготовила первые в своём роде бор-оксидные таблетки, предназначенные для пассивной системы аварийного охлаждения активной зоны малого модульного реактора.
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