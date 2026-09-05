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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Детский тренер Данилова из ЦСКА о зарплате в спортшколе: «Давайте не будем смешить страну. Хватало бы на жизнь – не открывал бы кафе восточной кухни»

Умед Хабибуллоев, детский тренер защитника ЦСКА Кирилла Данилова , рассказал о работе в спортивной школе и ответил на вопрос о своей зарплате.

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