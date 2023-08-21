ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 21.08.2023

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cl605

Проблема российских войск - генералы без яиц, включая и министра обороны. Надо не нюни распускать по поводу мирного населения, которое нас ненавидит, а наносить жестокие, обескровливающие удары. Стереть их города в порошок, пока из-за дебилов с красными лампасами, не потеряли парк дальней авиации.