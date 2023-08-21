ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS УГРОЖАВШАЯ РУССКИМ ДЕТЯМ ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ УВОЛИЛАСЬ.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 21.08.2023
Комментарии
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c
cl605
Проблема российских войск - генералы без яиц, включая и министра обороны. Надо не нюни распускать по поводу мирного населения, которое нас ненавидит, а наносить жестокие, обескровливающие удары. Стереть их города в порошок, пока из-за дебилов с красными лампасами, не потеряли парк дальней авиации.
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11 час.
Lana_Borei Иванова
Рада за поляков : уже 10 000 отправлены к бандере
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8 час.
Игорь Василевский
Это к червякам. А увечных, с серьезным вредом для здоровья - умножьте скромно на 4-5. До конца жизни помнить будут
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7 час.
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