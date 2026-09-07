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Новости Тамбова

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От подрядчика из Уфы, сорвавшего ремонт тамбовской "Жемчужины леса", требуют вернуть аванс

От подрядчика из Уфы, сорвавшего ремонт тамбовской "Жемчужины леса", требуют вернуть аванс

Прокуратура Тамбовской области требует от ООО «МД-АРТ Групп» вернуть неотработанный аванс в размере 6 миллионов рублей, который подрядчик из Уфы получил в рамках исполнения контракта на капитальный ремонт корпуса и столовой Центра социальной помощи «Жемчужина леса».

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